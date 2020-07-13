«الصحة»: نصف إصابات كورونا الحرجة فوق 60 عامًا.. والثلثان من الذكور

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العنايات المركزة تبلغ أعمارهم ٦٠ عامًا فأكثر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض آخر مستجدات كورونا اليوم الأحد، أن الفئة العمرية من ٤٠ إلى ٦٠ عامًا يشكلون نحو ثلث عدد الحالات الحرجة، وتمثل الإناث ثلث الحالات المسجلة، والثلثان تقريبًا من الذكور.

وأشار «متحدث الصحة» إلى أنه منذ الأسبوع الماضي وهناك استقرار في رصد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا.

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وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 232259 حالة. وأوضحت أنه تم تسجيل 1742 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 167138 حالة ولله الحمد.

وأشارت إلى، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2223 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 62898، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2245.

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