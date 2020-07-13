بعد ذلك بدأ الحفل بالسلام الملكي تلى ذلك آيات من الذكر الحكيم ثم بدأ الفيلم المرئي والذي يحتوي على عدة لوحات عن محافظة خميس مشيط عقب ذلك دشن محافظ خميس مشيط انطلاق فعاليات صيف المحافظة بعدها قامت فرقة شهران الشعبية بتقديم العروض الشعبية وفي ختام الحفل انطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة ثم غادر الضيوف الحفل بكل حفاوة وتكريم . يذكر بأن فعاليات صيف خميس مشيط 2020 يحتوي على العديد من الفعاليات وسوف يعلن عنها في وقت لاحق حيث تستمر مايقارب الشهر والنصف.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ خميس مشيط يدشن المهرجان الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.