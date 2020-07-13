محافظ خميس مشيط يدشن المهرجان الصيفي

دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وبحضور أمين منطقة عسير وليد الحميدي، ومدير سياحة عسير محمد آل عمرة، و مدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة "صيف خميس مشيط 2020" وذلك بمجمع البوليفارد بمحافظة خميس مشيط وكان في استقباله رئيس بلدية خميس مشيط سليمان الشهراني، ومالك مجمع البوليفارد أحمد بن جلاله، وفور وصوله تجول في المعرض المقام بالمجمع والذي يضم أركان عدة شملت العديد من المعارض التثقيفية بمشاركة أمانة منطقة عسير وفرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه وإدارة التعليم والقطاع الصحي بالمحافظة والفن التشكيلي وفرق العزف الحي.

بعد ذلك بدأ الحفل بالسلام الملكي تلى ذلك آيات من الذكر الحكيم ثم بدأ الفيلم المرئي والذي يحتوي على عدة لوحات عن محافظة خميس مشيط عقب ذلك دشن محافظ خميس مشيط انطلاق فعاليات صيف المحافظة بعدها قامت فرقة شهران الشعبية بتقديم العروض الشعبية وفي ختام الحفل انطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة ثم غادر الضيوف الحفل بكل حفاوة وتكريم . يذكر بأن فعاليات صيف خميس مشيط 2020 يحتوي على العديد من الفعاليات وسوف يعلن عنها في وقت لاحق حيث تستمر مايقارب الشهر والنصف.