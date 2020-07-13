30 ألف حادث حريق وإنقاذ والخسائر 14 مليون ريال

بلغ إجمالي عمليات الإنقاذ والإطفاء التي باشرتها فرق الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الهجري الحالي 1441 وحتى 5 جمادى الأولى نحو 30885 عملية إنقاذ وإطفاء، نتج عنها 1732 حالة وفاة وإصابة، بلغت منها 1305 للذكور بنسبة 75.3 % و 427 للإناث بنسبة 24.7 %، فيما تجاوزت الخسائر المادية لعمليات الإنقاذ والإطفاء 14 مليوناً.

الرياض تتصدر

كشفت إحصائيات المديرية العامة للدفاع المدني أن عدد الوفيات بلغت 375 حالة وفاة، بلغت منها 315 حالة للذكور بنسبة 84 % و 60 للإناث بنسبة 16 %، وجاءت النسبة الأعلى من الوفيات في عمليات الإنقاذ بـ 309 وفيات بنسبة 82.4 % وبلغت وفيات عمليات الإطفاء 66 وفاة بنسبة 17.6 %، فيما بلغت الإصابات 1357 إصابة، منها 990 إصابة ذكور بنسبة 73 % والإناث 367 إصابة بنسبة 27 %، وبلغت إصابات عمليات الإطفاء 686 إصابة بنسبة 50.6 % والإنقاذ 671 بنسبة 49.4 %، وتصدرت منطقة مكة المكرمة حوادث الإطفاء والإنقاذ بـ 9342 حادثاً، منها 5178 إنقاذ و4164 حرائق، وتصدرت منطقة الرياض الوفيات بـ 121 حالة وفاة و93 وفاة بحوادث الإنقاذ و28 وفاة بحوادث الحرائق، كذلك تصدرت الرياض الإصابات بـ 356 إصابة منها 199 حوادث الحرائق و 157 إصابة بحوادث الإنقاذ.

احتجاز وتصادم

Advertisements

بينت الإحصائيات، استحواذ حوادث الإنقاذ على النسبة الأعلى من إجمالي العمليات التي باشرتها فرق الدفاع المدني بـ 16038 حادثاً بنسبة 51.9 % نتج عنها 309 حالات وفاة منها 276 ذكورا والإناث 33 ، فيما بلغت الإصابات 671 منها 537 للذكور و 134 للإناث، وبلغت الخسائر المادية لحوادث الإنقاذ 535315 ريالا.

وتوزعت أسباب حوادث الإنقاذ على 12 سببا أكثرها حوادث الاحتجاز بـ 12330 حادثاً بنسبة 76.9 %، ثم الحوادث الفردية 1037، عدم وجود حادث 921، والتصادم 649، سقوط 322، الحيوانات 289، تحت الإجراء 199، حوادث مهنية 99، انهيار 88، البحث عن المفقودين 58، حوادث الغرق 36، وحالة حرب 10 حوادث.

وبلغت حوادث الحرائق 14847 حادثاً بنسبة 48.1% نتج عنها 66 حالة وفاة منها 39 ذكور والإناث 27 ، فيما بلغت الإصابات 686 منها 453 للذكور و 233 للإناث، وخسائر مادية بلغت 13520487 ريالا، شكلت منها الحرائق السكنية النسبة الأعلى في الحرائق بـ 4966 حادثاً بنسبة 33.4 %، وجاءت أسباب حوادث الحرائق موزعة على 14 سبباً أبرزها حوادث الالتماس الكهربائي بـ 5410 بنسبة 36.4 %، ثم حوادث العبث 3303، والتخلص من النفايات والمخلفات 1747، واحتراق مواقد 1089، ثم مصدر حراري متوهج وبطيء 841، واحتراق وسائل النقل 287، وحادث جنائي 230، وتسرب مواد بترولية 179، واشتعال ذاتي 78، وظواهر طبيعية قدرية 29، والانفجار الغازي أو الغباري 21، وتفاعل مواد كيميائية 13.