السعودية اليوم / مركز نشاط الحسيني بصبيا ينفذ برنامجًا لتسجيل طلاب وطالبات الثانوية بجامعة جازان



صبيا 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

ينفذ مركز النشاط الاجتماعي بالحسيني التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافطة صبيا بعد غدٍ الثلاثاء، برنامج " طريقك إلى الجامعة "، الذي يستهدف خريجي الثانوية من الطلاب والطالبات .

وأوضح المشرف على مركز النشاط أحمد بن رديني الذروي أن البرنامج يسعى للتسهيل على الطلاب والطالبات من خلال التسجيل الإلكتروني في بوابة القبول بجامعة جازان للعام الجامعي 1441/ 1442هـ .

وبين أن البرنامج يستمر ثلاثة أيام، مع تطبيق كافة الاحترازات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات .

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23:39ت م

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