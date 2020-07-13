

القاهرة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 912 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

//انتهى//

23:25ت م

0242



القاهرة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 912 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و89 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.//انتهى//23:25ت م0242

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تُسجل 912 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و89 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.