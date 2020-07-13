السعودية اليوم / قيرغيزستان تُسجل 719 حالة إصابة بفيروس كورونا



بشكيك 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أصيب 1656 موظفا في المؤسسات الطبية بعدوى فيروس

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت في قيرغيزستان بواقع 719 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 10 آلاف و629 إصابة.

// انتهى //

22:56ت م

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بشكيك 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأصيب 1656 موظفا في المؤسسات الطبية بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان.وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت في قيرغيزستان بواقع 719 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 10 آلاف و629 إصابة.// انتهى //22:56ت م0238

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