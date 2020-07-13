محمد بن مسعود - الدمام - حصل الحكم الدولي محمد الشهراني على الشارة الدولية في ألعاب القوى (إداري فني وطني NTO) في الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى في الدورة التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بالرياض وتمت تحت إشراف مركز الاتحاد الدولي بالقاهرة واعتمدت من الاتحاد الدولي لألعاب القوى. الشارة الدولية لـ "الشهراني" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-13 حصل الحكم الدولي محمد الشهراني على الشارة الدولية في ألعاب القوى (إداري فني وطني NTO) في الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى في الدورة التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بالرياض وتمت تحت إشراف مركز الاتحاد الدولي بالقاهرة واعتمدت من الاتحاد الدولي لألعاب القوى. 13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 Advertisements 12:01 AM حصل الحكم الدولي محمد الشهراني على الشارة الدولية في ألعاب القوى (إداري فني وطني NTO) في الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى في الدورة التي أقيمت بمعهد إعداد القادة بالرياض وتمت تحت إشراف مركز الاتحاد الدولي بالقاهرة واعتمدت من الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ، الشارة الدولية لـ "الشهراني" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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