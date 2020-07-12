مجلس الوزراء السوداني يعلن حسم اختيار 13 واليا من أصل 18 المزيد

مرتضى كوكو - الخرطومالإثنين 2020/7/13 12:20 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن مجلس الوزراء السوداني، مساء الأحد، حسم إختيار 13 واليا من أصل 18، عقب مشاورات مع القوى السياسية والاجتماعية قادها رئيس الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك.
وقال المتحدث الرسمي، للحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن المشاورات الآن لحسم ولاة 5 ولايات متبقية.
وأشار صالح الى أن الاجتماعات والمشاورات استمرت طوال الأيام الماضية صباحا ومساءا وشملت قوى الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات والإدارات الآهلية والطرق الصوفية، كما شملت بعض الأكاديميين وقدامى الإداريين ومستشاري رئيس الوزراء.
وتابع: "أدت الظروف الأمنية والنزاعات القبلية الحادة في بعض الولايات إلى تعقيد أمر اختيار الوالي وجعلت المشاورات تتجه نحو خيارات جديدة".
وأضاف: "بواجه اختيار بعض الولاة من النساء صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية، ورغم هذا يحرص رئيس الوزراء على عدم فرض رغبة المركز على الولايات وعلى تعيين ولاة مقبولين من المكونات المختلفة في الولايات".
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