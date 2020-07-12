هداف الدوري الإنجليزي.. قطار فاردي المنطلق يشعل التحدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسير كل الأمور في صالح فوز جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، خلال الموسم الحالي 2019-2020.

فاردي سجل هدفا قاد به ليستر سيتي للتقدم على بورنموث 1-0، خلال المباراة التي تجمع بينهما على ملعب فيتاليتي، في الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هداف الدوري الإنجليزي

الهدف كان رقم 23 الذي يسجله فاردي في الموسم الحالي من "البريمييرليج" ليواصل الابتعاد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

المهاجم الإنجليزي استفاد من توقف الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، عن التسجيل خلال مباراة توتنهام، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتوقف رصيد أوباميانج عند 20 هدفا، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

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كما استفاد فاردي من توقف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن التسجيل، في التعادل مع بيرنلي 1-1، السبت.

صلاح توقف رصيده من الأهداف عند 19 هدفا، يحتل بها المركز الثالث في قائمة الهدافين، بالتساوي مع داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون.

إنجز ستكون أمامه فرصة للاقتراب من فاردي، عندما يقود فريقه أمام مانشستر يونايتد، الإثنين، في ختام مباريات الجولة الـ35 من "البريمييرليج".

يُذكر أن أفضل نتائج فاردي كانت الحصول على المركز الثاني في قائمة الهدافين، موسم 2015-2016، برصيد 24 هدفا، بالتساوي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، بفارق هدف خلف الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.