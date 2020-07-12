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غبار على 9 مناطق اليوم
خاصة على الطريق الساحلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة نجران، مكة المكرمة القصيم وحائل كذلك على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).
كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس أمس الأحد طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.
فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات جازان وعسير.
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