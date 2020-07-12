أكثر من 9 آلاف زائر لـ وسام البادية في المندق

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

حضر عدد غفير من زوار منطقة الباحة فعاليات وسام البادية 2، في حديقة الفراشة في منتزه الخلب بمحافظة المندق، وذلك منذ انطلاق الفعاليات الخميس الماضي، وسط أجواء مميزة وخلابة ومع تطبيق جميع الاحترازات والبروتوكولات السياحية والترفيهية، حيث تجاوز عدد الحضور 9 آلاف زائر.

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وساهمت وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر والأمن العام في توفير البروتوكول الاحترازي السياحي والترفيهي لجميع زوار المنتزه، مما ساهم في تواجد عدد من الأسر القادمة للمنطقة للتنزه والسياحة.

الجدير بالذكر أنه تستمر فعاليات وسام البادية حتى يوم 29 ذي الحجة من 5 عصرًا حتى 12 منتصف الليل، وتستهدف كافة أفراد العائلة بالعديد من البرامج مثل الفلكلورات الشعبية والدورات التدريبية والفقرات الترفيهية، وسط جوائز وسحوبات يومية وعروض مسرحية ومنافذ بيع وقطار الفراشة والعديد من ليالي النغم والشيلات ولمسات وردية وبرق السراة والفرق الاستعراضية تحت تنظيم وتنفيذ مؤسسة وسام البادية.

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