- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لتجديد بطاقة الهوية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لتجديد بطاقة الهوية؟
لا يوجد أي ارتباط بينها وبين السجل المدني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على استفسار بشأن هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لتجديد بطاقة الهوية؟
وأكدت الأحوال المدنية ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر، أنه لا يلزم تسديد المخالفات المرورية؛ حيث لا يوجد أي ارتباط بين المخالفات المرورية والسجل المدني.
الاستعلام عن المخالفات المرورية:
في سياق آخر، يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:
– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)
– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.
– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.
– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.
– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.
– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.
كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لتجديد بطاقة الهوية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.