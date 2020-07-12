2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على استفسار بشأن هل يلزم تسديد المخالفات المرورية لتجديد بطاقة الهوية؟

وأكدت الأحوال المدنية ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر، أنه لا يلزم تسديد المخالفات المرورية؛ حيث لا يوجد أي ارتباط بين المخالفات المرورية والسجل المدني.

الاستعلام عن المخالفات المرورية:

في سياق آخر، يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

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– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

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