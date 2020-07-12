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الصحة لمرضى السكري: لا تهملوا الخطة العلاجية في كل الظروف
يجب الحفاظ على مستوى السكر الطبيعي في الجسم
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت وزارة الصحة على أهمية التزام مرضى السكري بالخطة العلاجية، والحفاظ على مستوى السكر الطبيعي.
وقالت وازرة الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إذا كنت مريضًا بالسكري فلا تهمل خطتك العلاجية في كل الظروف وحافظ على المستوى الطبيعي للسكر.
وتابعت الصحة: إذا كنت لا تعاني من أي مضاعفات السكري أو أمراض أخرى حافظ على المستوى الطبيعي للسكر واتبع الإجراءات الوقائية لتخرج من الفئات الأكثر خطورة المعرضة لمضاعفات فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (2779) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1742) حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (232259) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (167138) حالة.
نسبة تعافي أصحاب الأمراض المزمنة:
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح متحدث الصحة أن 50% من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.
وأفاد العبدالعالي أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.
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