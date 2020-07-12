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حسام بن سعود يعزي شيخ قبيلة الأحلاف في وفاة والده

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2020-07-12

حسام بن سعود يعزي شيخ قبيلة الأحلاف في وفاة والده

متابعات الخليج 365 - واس

قدم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، خالص تعازيه ومواساته لشيخ قبيلة الأحلاف بقلوة الشيخ أحمد بن إبراهيم بن مستور في وفاة والده الشيخ إبراهيم بن مستور الزهراني – رحمه الله -.

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وسأل أمير الباحة الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب أبناء وأسرة الشيخ الزهراني عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة ، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب ، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.



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