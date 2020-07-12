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محمد بن مسعود - الدمام - أدى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته على فترتين صباحية ومسائية وذلك استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي في الرابع من أغسطس المقبل.
أجرى اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية تمارين تقوية العضـلات وتدريبات رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي، وأدى اللاعبون في الحصة التدريبية المسائية تدريبًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والخططية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
عمد مدرب الفريق فلادان ميلويفيتش إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة فنية على منتصف ملعب التدريبات اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.
ويستعد الأهلي لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، بخوض 4 وديات، خلال الشهر الجاري، حيث سيلعب أمام أندية جدة والعين وأحد والوحدة على الترتيب أيام 15 و18 و22 و27.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 11:48 PM
أدى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته على فترتين صباحية ومسائية وذلك استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم الرياضي الحالي في الرابع من أغسطس المقبل.
أجرى اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية تمارين تقوية العضـلات وتدريبات رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي، وأدى اللاعبون في الحصة التدريبية المسائية تدريبًا فنيًا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والخططية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
عمد مدرب الفريق فلادان ميلويفيتش إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة فنية على منتصف ملعب التدريبات اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.
ويستعد الأهلي لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، بخوض 4 وديات، خلال الشهر الجاري، حيث سيلعب أمام أندية جدة والعين وأحد والوحدة على الترتيب أيام 15 و18 و22 و27.
، 4 مباريات ودية تجهز الأهلي لاستكمال منافسات الموسم الرياضي ،
المصدر : الخليج 365
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