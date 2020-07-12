، حصيلة وفيات "كورونا" بالمكسيك تقترب من تجاوز مثيلتها في إيطاليا ،

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أظهرت إحصاءات لـ"رويترز" أن حصيلة وفيات المكسيك بسبب جائحة فيروس كورونا على وشك تخطي مثيلتها في إيطاليا، وتجاوز حاجز 35 ألف وفاة، اليوم (الأحد)، مما يؤهلها لاحتلال المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الوفيات.
وسجلت المكسيك 538 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 34.730، بينما بلغت الإصابات المؤكدة 295.268 حالة، وسجلت إيطاليا 34.945 وفاة و242.827 إصابة.
وفي حين أن إيطاليا روضت على ما يبدو الفيروس، لا يظهر الوباء أي إشارة على التباطؤ في المكسيك، حيث واجهت الحكومة انتقادات بسبب إعادة تشغيل اقتصادها بسرعة كبيرة.
ورفعت السلطات المكسيكية تدريجياً توقعاتها بزيادة الوفيات، وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو (حزيران) الماضي، فقد تبلغ الوفيات 35 ألفاً حتى (أكتوبر تشرين) الأول، وفي مطلع مايو (أيار)، كان التقدير ستة آلاف.
حصيلة وفيات "كورونا" بالمكسيك تقترب من تجاوز مثيلتها في إيطالياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-12
أظهرت إحصاءات لـ"رويترز" أن حصيلة وفيات المكسيك بسبب جائحة فيروس كورونا على وشك تخطي مثيلتها في إيطاليا، وتجاوز حاجز 35 ألف وفاة، اليوم (الأحد)، مما يؤهلها لاحتلال المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الوفيات.
وسجلت المكسيك 538 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 34.730، بينما بلغت الإصابات المؤكدة 295.268 حالة، وسجلت إيطاليا 34.945 وفاة و242.827 إصابة.
وفي حين أن إيطاليا روضت على ما يبدو الفيروس، لا يظهر الوباء أي إشارة على التباطؤ في المكسيك، حيث واجهت الحكومة انتقادات بسبب إعادة تشغيل اقتصادها بسرعة كبيرة.
ورفعت السلطات المكسيكية تدريجياً توقعاتها بزيادة الوفيات، وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو (حزيران) الماضي، فقد تبلغ الوفيات 35 ألفاً حتى (أكتوبر تشرين) الأول، وفي مطلع مايو (أيار)، كان التقدير ستة آلاف.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
10:07 PM
تحتل المركز الرابع عالمياً
أظهرت إحصاءات لـ"رويترز" أن حصيلة وفيات المكسيك بسبب جائحة فيروس كورونا على وشك تخطي مثيلتها في إيطاليا، وتجاوز حاجز 35 ألف وفاة، اليوم (الأحد)، مما يؤهلها لاحتلال المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الوفيات.
وسجلت المكسيك 538 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 34.730، بينما بلغت الإصابات المؤكدة 295.268 حالة، وسجلت إيطاليا 34.945 وفاة و242.827 إصابة.
وفي حين أن إيطاليا روضت على ما يبدو الفيروس، لا يظهر الوباء أي إشارة على التباطؤ في المكسيك، حيث واجهت الحكومة انتقادات بسبب إعادة تشغيل اقتصادها بسرعة كبيرة.
ورفعت السلطات المكسيكية تدريجياً توقعاتها بزيادة الوفيات، وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو (حزيران) الماضي، فقد تبلغ الوفيات 35 ألفاً حتى (أكتوبر تشرين) الأول، وفي مطلع مايو (أيار)، كان التقدير ستة آلاف.
، حصيلة وفيات "كورونا" بالمكسيك تقترب من تجاوز مثيلتها في إيطاليا ،
المصدر : الخليج 365
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