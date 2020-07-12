شكرا لمتابعة خبر عن الجهني : توقعاتي لحالة الطقس خلال نهاية الصيف وبداية الموسم القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الخبير المناخي زياد الجهني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال نهاية الصيف وبداية الوسم القادم. كشف الخبير المناخي زياد الجهني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال نهاية الصيف وبداية الوسم القادم. وقال الجهني عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر " : اليوم اخذت لفة على معطيات المناخ المتوقعة خلال نهاية الصيف وبداية الوسم القادم والمتوقع لانينا متوسطة. وأضاف : تزداد معها فرص الامطار صيفاً على جازان وعسير والباحه ومكه والمدينه وتبوك مع بقاء فرص عمان واليمن.

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