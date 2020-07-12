شكرا لمتابعة خبر عن أسرة «جواهر ووائل» تكشف حقيقة إنقاذهم لهم بعد إغلاق مركبة متعطلة بعرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): أكدت أسرة الطفلين جواهر ووائل تفاصيل مقطع فيديو لهما يظهر فيه شخص يصور أطفال أثناء إنقاذهم لهم بعد إغلاق مركبة متعطلة قرب منزلهم في عرعر. أكدت أسرة الطفلين جواهر ووائل تفاصيل مقطع فيديو لهما يظهر فيه شخص يصور أطفال أثناء إنقاذهم لهم بعد إغلاق مركبة متعطلة قرب منزلهم في عرعر. وقالت أسرة الطفلين إنهم بحالة صحية جيدة ،ويتواجدون مع والدتهم بمنزلها ،ولم يتعرضون لأي مكروه. وأضافت الأسرة أن الأطفال خرجوا من المنزل بوذهبوا للعب داخل مركبة خردة قريبة من منزلهم ،وبعد وقت قليل قامت الأسرة بالبحث عنهم حتى تم العثور عليهم بصحة مستقرة ،ولكن تفاجأنا بسرعة تداول المقطع المصور في وسائل التواصل الاجتماعي دون علمنا.

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