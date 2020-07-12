شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بلدية خميس مشيط: عامل السوق كان يُعبئ الطماطم من النفايات للاستخدام الشخصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

كشفت بلدية محافظة خميس مشيط، أن العامل الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يُعبىء الطماطم من صندوق النفايات، يتبع متعهد النظافة في سوق الخضروات.

وأشارت البلدية، إلى أنه كان يفرز بعض الثمار الصالحة بغرض استخدامه الشخصي، مؤكدة أنه لم يكن يعيد تعبئة الطماطم لغرض بيعها.

وأكدت أنها طبّقت الغرامة النظامية بحق متعهد النظافة ومستثمر السوق واتخذت التدابير اللازمة.