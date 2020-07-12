شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى تعلن عن بدء استقبال طلبات القبول على برامج البكالوريوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت جامعة أم القرى عن بدء استقبال طلبات القبول واختيار الرغبات على برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع. لاثنين: 22-11-1441هـ في تمام الساعة 10 صباحا. أعلنت جامعة أم القرى عن بدء استقبال طلبات القبول واختيار الرغبات على برامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع. لاثنين: 22-11-1441هـ في تمام الساعة 10 صباحا. للإطلاع على دليل القبول : هنا

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