بالفيديو.. إعلامي يعمل في حراثة الأرض

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): وثّق مقطع فيديو، الإعلامي عبدالله الغنمي، وهو يعمل في حراثة الأرض. وثّق مقطع فيديو، الإعلامي عبدالله الغنمي، وهو يعمل في حراثة الأرض. ونشر برنامج "الراصد"، المقطع، معلقًا: " مع الأجواء الخيالية في السودة مذيع الراصد قرر العمل في حراثة الأرض " .

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