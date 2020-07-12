شكرا لمتابعة خبر عن غدًا.. بدء التسجيل والقبول في مرحلة رياض الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت وزارة التعليم، عن بدء تسجيل وقبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام 1442هـ غدًا الاثنين.
وكانت وزارة التعليم، قد أجلت التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من يوم الاثنين الموافق 15/ 11/ 1441 هجريًا، إلى غدًا.
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