شاهد.. الملك عبدالعزيز في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّقت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام. وثّقت صورة تاريخية نادرة، الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض – الدمام. وأوضحت دارة الملك عبدالعزيز، أن الصورة تم القتطاها عام ١٣٧١هـ / (١٩٥١م) ويبدو الأمير سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض آنذاك .

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