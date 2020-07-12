شكرا لمتابعة خبر عن وزارة السياحة تمنح الترخيص لمنصة "جاذر إن" لحجز وحدات الإيواء السياحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة جاذر إن، عن حصولها على الترخيص الرسمي من وزارة السياحة، كأول منصة في المملكة تتيح حجز وحدات الإيواء السياحي وبيوت العطلات الخاصة.

وأكدت المنصة، أن وزارة السياحة رخصت لمن لديه مسكن خاص بأن يأجره عن طريق المنصة المعتمدة، مثل الفلل الخاصة، الشقق الخاصة، الشاليهات، المنتجعات، المزارع، المخيمات و غيرها من بيوت العطلات حول المملكة العربية السعودية.