شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تُغير اسمها إلى "وطن" للتعبير عن حبها للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أقدمت فتاة، على تغيير اسمها إلى "وطن"؛ للتعبير عن حبها لوطنها السعودية.
وارتفع وسم " بنت السعودية تغير اسمها إلى وطن " عبر موقع "تويتر"؛ للتعليق على سلوك الفتاة، إذ كان النشطاء ما بين مؤيد ومعارض له.
وأشاد البعض بتصرفها وطريقتها في التعبير عن حبها للوطن، بينما اعتبرها آخرين أنها تريد الشهرة .
وقالت الفتاة في تغريدة لها : " فداك كلي واسمي يا وطني ومليكي وولاة أمري، اخترت هويتي الوطنية واسمي الجديد على وطني السعودية (وطن)، إحساس جميل صعب أوصفه، أحبك ياوطني، اللهم احفظ بلادنا يارب احفط جنودنا المرابطين في كل مكان يضحون بأرواحهم لحماية حدودنا لننعم بوطن أمن " .
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