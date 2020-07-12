شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يتحدث إلى أمير تبوك أثناء تسلمه تعويضات نيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بديوان الإمارة اليوم دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

ووثق مقطع فيديو، أحد المواطنين الذين تسلموا التعويضات وهو يتحدث إلى أمير تبوك، موجهًا الدعوات له بإطالة العمر.