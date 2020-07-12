شكرا لمتابعة خبر عن "الحج" تُنهي فرز طلبات الحج 1441هـ إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام ١٤٤١ هـ إلكترونيًا للمتقدمين من ١٦٠ جنسية.

وقالت الوزارة: " وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة و حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، تم بحمد الله الإنتهاء من فرز طلبات الحج لعام ١٤٤١ هـ الكترونيًا للمتقدمين من ١٦٠ جنسية، وذلك لاختيار من سيؤدون فريضة الحج نسأل الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً " .

يشار إلى أنه يمكن الاستعلام عن المقبولين لأداء الحج هذا العام عبر الرابط التالي اضغط هنا .