مصادر لـ«عاجل»: الطفلان جواهر ووائل لم يتعرَّضا للتعنيف من ذويهما

قالت إن ما تردد عبر السوشيال ميديا غير صحيح..
نفت مصادر، في تصريحات خاصة لـ«عاجل»، تعرّض الطفلين جواهر ووائل للتعنيف في المنزل، مؤكدين على أن ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا، بشأن تعرّض الطفلين للتعنيف من والديهما، غير صحيح.
وأوضحت المصادر لـ«عاجل»، أن الطفلين بصحة جيدة، وهذا ما تبيّن بعد الكشف عليهما، وأن الأمور تسير بصورة جيدة، وأنهما لم يتعرّضا لاأي تعنيف ولم تظهر عليهما اَي بوادر تُفيد تعرُّضهما لذلك.
تعود وقائع الحادث الذي شهدته مدينة عرعر بالحدود الشمالية، إلى طفلين ظهرا خلال فيديو مصوَّر، يقوم خلاله أحد الأشخاص بإخراجهما من السيارة، وقد بدا عليهما التعب والإرهاق. وتبيّن فيما بعد، أن الرجل أرجع الطفلين وهما يُدعيان جواهر ووائل، إلى ذويهما دون إبلاغ الجهات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: الطفلان جواهر ووائل لم يتعرَّضا للتعنيف من ذويهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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