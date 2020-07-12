يبدأ غدًا ولمدة 11 يومًا عبر البوابة الإلكترونية.. فتح باب القبول بجامعة تبوك

أعلنت جامعة تبوك مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لعام 1442هـ، في أكثر من ٢٥ تخصصًا لدرجة البكالوريوس و٨ تخصصات لدرجة الدبلوم المشارك.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر، أن بوابة القبول الإلكترونية ستفتح غدًا وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2/ 12 / 1441ه ولمدة «11» يومًا, مشيرًا إلى أن الجامعة اعتمدت معايير جديدة في القبول تمثلت في 40% لدرجة الثانوية العامة، و40% لدرجة اختبار القدرات العامة، و20% لدرجة اختبار التحصيل الدراسي.

وأكد الدكتور بصفر، على أن الجامعة وضعت كل استعداداتها لاستقبال طلبات القبول من خلال البوابة الإلكترونية، التي تم تطويرها برفع كفاءة الموقع الإلكتروني والربط التقني مع مصادر البيانات لأتمتة جميع مراحل القبول، وتقليل الوقت المستغرق لتقديم طلب القبول بما لا يتجاوز ٣٠ ثانية للبيانات الأساسية وبيانات الاتصال ودقيقتين للرغبات الأكاديمية.

وقال عميد القبول والتسجيل، أن الجامعة حرصت على التحوّل الرقمي الكامل لمراحل القبول والدعم الفني ووسائل التواصل الرقمية، تسهيلًا على المتقدمين في الاستفادة من الخدمات المقدمة في مرحلة القبول، مع الوضع في الحسبان دقة وسلامة المعلومات والأنظمة، منوهًا إلى أن ذلك تضمن خدمة استعراض وطباعة الرغبات المدخلة، وخدمة تغيير القبول، وإشعارات إلكترونية عند إجراء أي تعديل؛ حيث تمت أتمتة جميع عمليات القبول من تقديم الطلب إلى انتظام الدراسة، بما في ذلك إصدار البطاقات الجامعية الإلكترونية.

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وأضاف، أن تحسين شاشات نشر أخبار وإعلانات القبول الفورية على البوابة الإلكترونية بشكل مستمر، مبينًا أن العمادة ستقوم في نهاية إجراءات القبول النهائي بنشر نسب القبول لكل الطلاب والطالبات في جميع التخصصات، وذلك لتعزيز العدالة والشفافية العالية في نتائج القبول النهائي لدى الجميع.

ودعا بصفر، جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة، على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة؛ حيث خصصت العمادة فريقًا متكاملًا للدعم الفني يعمل على مدار الساعة للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجه الطلاب أثناء تقديم طلباتهم إلكترونيًّا.

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