وصفته بالمجرم لبشاعته والمحرم لمخالفته الفطرة السوية
أكدت المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني، أن التحرش الجنسي بالأطفال، يُعد انتهاكًا شنيعًا لمنظومة القيم والأخلاق، لافتة إلى أنه مُجرَّم لبشاعته، ومحرَّم لمخالفته الفطرة السوية.
وأعلنت الحقباني، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن هيئة حقوق الإنسان، ستتخذ كل الإجراءات مع جهات الاختصاص لمحاربة هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان اتخاذ أشد العقوبات بحقهم وحماية المجتمع منهم.
يُشار إلى، أن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أعلن في 7 يونيو الماضي عن قراره تعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثةً رسميةً باسم الهيئة. وجاء قرار تعيينها لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان، والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها، وفقًا لما أوضحته الهيئة عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع «تويتر».
اقرأ أيضًا
تعرف على نورة الحقباني المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان
كانت هذه تفاصيل خبر «حقوق الإنسان»: التحرش الجنسي بالأطفال انتهاك لمنظومة القيم.. وتتم محاربته بأشد العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.