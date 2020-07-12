«حقوق الإنسان»: التحرش الجنسي بالأطفال انتهاك لمنظومة القيم.. وتتم محاربته بأشد العقوبات

أكدت المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني، أن التحرش الجنسي بالأطفال، يُعد انتهاكًا شنيعًا لمنظومة القيم والأخلاق، لافتة إلى أنه مُجرَّم لبشاعته، ومحرَّم لمخالفته الفطرة السوية.

وأعلنت الحقباني، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن هيئة حقوق الإنسان، ستتخذ كل الإجراءات مع جهات الاختصاص لمحاربة هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان اتخاذ أشد العقوبات بحقهم وحماية المجتمع منهم.

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يُشار إلى، أن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أعلن في 7 يونيو الماضي عن قراره تعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثةً رسميةً باسم الهيئة. وجاء قرار تعيينها لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان، والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها، وفقًا لما أوضحته الهيئة عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع «تويتر».

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