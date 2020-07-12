«شرطة الرياض» تُطيح بتشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال الأمن وسرقوا أموالًا ومجوهرات بالملايين

ألقت شرطة الرياض القبض، على تشكيل عصابي لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض، من خلال انتحالهم صفات رجال أمن، واحتجازه وأفراد أسرته، والقيام بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية؛ حيث جرى إيقاف المتهمين جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص «ستة مواطنين واثنين من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل»؛ لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض من خلال انتحالهم صفة رجال أمن واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزانة بها مبلغ مالي يقدر بـ«2.300.000» ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة «250.000» ريال.

وأوضح التويجري، أنه تم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ «35.000» ريال، وأربعون قطعة مصوغات ذهبية، و«28.000» قرص إمفيتامين المخدر، وقطع من مادة الحشيش المخدر، و6 قوارير مُسكر، و15 جهاز جوال، و3 كاميرات، وجهاز اتصال لاسلكي، و8 أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة.

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