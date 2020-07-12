30 متسابقا في ماراثون أحد رفيدة

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة أحد رفيدة، بالتعاون مع اللجنة السياحية الفرعية وبلدية المحافظة، مسابقة "الماراثون" بمركز شعف جارمة، بمشاركة أكثر من 30 متسابقا، وسط احتياطات احترازية، وحصل على المركز الأول عبدالعزيز الغامدي، والثاني محمد آل منصور، والثالث خالد سلطان، فيما شاركت الجهات الأمنية والخدمية إضافة إلى الهلال الأحمر في هذه الفعالية لضمان صحة الجميع وضبط حركة السير بموقع الفعالية للتسهيل على المتسابقين. يُذكر أن فعاليات صيف المحافظة، مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري تحت شعار "نتنزه بحذر" ضمن فعاليات صيف عسير "حسن الوفادة".



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