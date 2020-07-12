1.7 مليون ريال لحديقة الملك بمحايل

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عقدا استثماريا ضمن المشروعات البلدية والخدمية بمحافظة محايل عسير، بقيمة تجاوزت 1.7 مليون ريال مع إحدى الشركات المتخصصة. وأوضح الحميدي أن العقد الذي تم ترسيته هو لإنشاء وتشغيل حديقة الملك سلمان في المحافظة، مشيرا إلى أن الأمانة تهدف إلى رفع حجم استثمارات وإيرادات بلدية المحافظة، تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تهدف إلى توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية.



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