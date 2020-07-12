عسير تستعيد 125 ألف متر من الأراضي الحكومية

استعادت أمانة منطقة عسير وعدد من البلديات التابعة لها، خلال الأسبوع الماضي 125.300 متر مربع من الأراضي الحكومية التي طالتها أيدي المعتدين في 4 مواقع مختلفة بالمنطقة.

وجددت الأمانة، التأكيد على ملاحقة كل أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المعتدين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وضع اليد

وحذر الحميدي من التعدي على الأراضي الحكومية لما لها من آثار سالبة عوضاً عن عرقلتها لحركة التنمية العمرانية، كاشفاً أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.