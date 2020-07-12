إنقاذ عالقين في جبل آل مرير

تمكن مدني المجاردة أمس من مساعدة شخصين في النزول علقا بجبل آل مرير بعد إصابتهما بالإجهاد. وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد، أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة النماص، بتعرض شخصين للإجهاد والإعياء وعدم استطاعتهما مواصلة السير في منطقة جبلية لم يستطيعا تحديدها، حيث تم تحريك الفرق اللازمة من إدارتي النماص والمجاردة، وبتحديد موقعهما في أسفل جبل مرير تولت إدارة المجاردة أعمال البحث والإنقاذ، وتم الوصول إليهما وهُما مصابان بالإعياء والتعب، وبتقديم اللازم لهما من مياه وسوائل تم البدء في عملية مساعدتهما على النزول مشياً على الأقدام إلى أقرب نقطة للسيارات، وذلك بالتعاون مع متطوعي الدفاع المدني وهما بصحة جيدة.



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