الجهات المشاركة في الحج تشدد على سلامة ضيوف الرحمن

ويأتي الاجتماع، لضمان وضع الخطط التنفيذية الأمنية والمرورية والمشاة، وخطط تقديم الخدمات بكل أشكالها موضع التنفيذ، بعقد اجتماعات وورش عمل مستمرة بمشاركة جميع الجهات الحكومية في حج هذا العام، كما يأتي هذا الاجتماع استكمالاً وترجمة لمخرجات الاجتماع السابق الذي عقد برئاسة مدير الأمن العام الأربعاء الماضي بمقر الأمن العام بمحافظة جدة.
وأكد اللواء الطويان المضي قدماً في تحقيق تطلعات القيادة بأن يكون حج هذا العام ناجحاً ومتناسباً مع الأعداد التي خصصت للمشاركة، مقدماً شكره الجزيل لمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج على متابعته الدائمة، بعدها جرت مناقشة مستفيضة لمرئيات الجهات ذات العلاقة المشاركة، كما ركز الاجتماع على عدد من الموضوعات الخاصة بسلامة حجاج بيت الله الحرام، واستعرض عددا من المرئيات وتوظيف التقنية وسرعة الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد وتطوير مجمل الأداء.
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