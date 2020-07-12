تركي بن طلال يطلق مشروع نشامى الحي

وأوضح أمير منطقة عسير خلال كلمته أن المشروع ينطلق كبقية مشاريع مبادرة «نشامى عسير» من وحي استراتيجية المنطقة المتمثلة في الاقتصاد والإنسان والأرض، حيث سيعمل مشروع «نشامى الحي» على تعزيز المجتمع المتماسك المدعوم بقيمه الثرية، الذي سيسهم بفاعلية في التنمية والمستقبل الزاهر، في حين يهدف بشكل رئيسي إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للمصلحة العامة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، عبر خمسة آلاف متطوع تم قبولهم في مشروع نشامى الحي.
واستعرض الأمير تركي بن طلال أهداف المشروع والتي اهتمت باكتشاف الطاقات وتوظيفها من خلال خلق البيئة المناسبة لتخطي المشاكل والصعوبات، ودعم جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا مع تعزيز روح المواطنة، وتطوير القدرة على صناعة المبادرات.
بدوره أثنى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي على جهود أمير منطقة عسير المتواصلة في تبني وتأسيس المبادرات النوعية والمشاريع المتميزة غير المسبوقة، مما يؤكد حيوية العمل التطوعي في المنطقة بدعم أهلها ومسؤوليها ورجال وسيدات الأعمال لتصبح مصدر فخر وطني للعمل التطوعي.
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