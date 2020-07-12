السعودية اليوم / ارتفاع عدد المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ المصري إلى 323 في ثاني أيام الترشح



القاهرة 21 ذي القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

ارتفع عدد المرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ المصري إلى 323 في ثاني أيام تقديم أوراق الترشح، وذلك عقب إغلاق لجان المتابعة المشكلة من الهيئة المصرية للانتخابات لتلقي طلبات الترشح على مستوى الجمهورية، أبوابها في الساعة الخامسة مساء.

وقال رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار لاشين إبرهيم، في تصريح اليوم، إن لجان المتابعة واصلت عملها لليوم الثاني على التوالي لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أن اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح شهد قيام 89 مرشحا بالنظامى الفردى (مستقل وحزبى) والقوائم، ليرتفع إجمالي من تقدموا أمس واليوم إلى 323 مرشحا.

ومن المقرر أن تستمر اللجان في تلقي طلبات الترشح حتى يوم السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثانية ظهرا، على أن تجري الانتخابات للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

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