السعودية اليوم/ ١٨٢٠ ساعة تدريبية لرفع مستوى أداء معلمي ومعلمات تعليم الشرقية



الدمام 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

تقدم إدارة تعليم المنطقة الشرقية 174 برنامجاً تدريبياً، لرفع مستوى الأداء المهني لمعلمي ومعلمات المنطقة خلال مدة الصيف، ضمن مشروع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في مرحلته الثالثة "عن بعد"، وذلك بعدد ١٨٢٠ ساعة مهنية، يقف على تنفيذها والإشراف عليها ١٠٧ مدربين ومدربات عبر ١٣٨ قاعة افتراضية.

وتتنوع البرامج التدريبية في مجالات عدة منها القيادة والأمن السبراني، والقياس والتقويم، ومهارات البحث، والتعليم الإلكتروني، وتقنيات التعليم، والتربية الصحية والبدنية، والأمن والسلامة المدرسية، واللغة الإنجليزية عام، والتحضير لاختبار الإيلتس، والموهوبون والتعليم المستمر، والتربية الأسرية، والتوجيه والإرشاد، والنشاط الطلابي، والإعلام والتواصل الاجتماعي، والمختبرات المدرسية، واللغة الصينية، والقرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم الطبيعية والتربية الخاصة وغيرها من البرامج في عشرين مجالا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطورية بما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، والسعي للإسهام في إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم بما يدعم ويحقق هدف رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم من خلال المبادرات والمشروعات النوعية، مشيراً إلى أن حزمة البرامج الحالية تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي كمرحلة ثالثة.

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21:37ت م

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