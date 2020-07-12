

إسلام آباد 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل أربعة من جنوده خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر إرهابية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الاشتباكات وقعت عندما كانت فرقة من قوات الجيش تقوم بعملية تمشيط ضد معاقل الإرهابيين في بلدة "بويا" بالقرب من "ميرانشاه" كبرى مدن شمال وزيرستان، حيث تمكنت الفرقة العسكرية من مداهمة موقعاً للإرهابيين، وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة جنود من رجال الجيش، مقابل مقتل أربعة إرهابيين.

// انتهى //

20:46ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل أربعة جنود خلال اشتباكات مع إرهابيين شمال غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.