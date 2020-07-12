السعودية تفرض غرامة 10 آلاف ريال على دخول المشاعر المقدسة بلا تصريح حج

الأحد 12 يوليه 2020

فرضت المملكة غرامة 10 آلاف ريال فى انتظار حق أي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، ممن يدخلون مشاعر منى، مزدلفة، وعرفات بلا تصريح وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة. وفق ما نشرت صحيفة عكاظ .



وتأتي هذه الغرامة في إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا، وضمان سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء فريضة الحج فى جو صحي .

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وقرّرت السعودية تنظيم موسم الحج بعدد "محدود جداً" من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين على أراضيها فيها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا القرار بسبب "استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول.. ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها".

وأضافت "جاء حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية"