التعليم تستقبل طلبات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ وزارة التعليم، يوم غد الاثنين، استقبال طلبات التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ.

ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي: هنا.

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ويسعى نظام نور إلي تحقيق هدف تربوي لصالح الطلاب في كل المراحل التعليمية المختلفة؛ حيث يوفر برنامجًا يسمي نور إس إم إس، وهو يقوم بدوره ببرمجة النظام الخاص بإدارة المدارس مما يسهل التواصل مع أولياء الأمور والطلاب وقت إعلان النتائج.

الجدير بالذكر أن نظام نور يعتبر من أهم البرامج التعليمية الهامة التي دشنتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، والذي يعتمد علي التكنولوجية الحديثة، ويهدف إلى تأسيس نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يعتمد على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإدارة التربوية الإلكترونية ويغطي جميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة، ويوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب، والمعلم، وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما سيساهم النظام في إعداد التقارير اللازمة وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية عند الحاجة إليها وبالكيفية المرغوب فيها.

ويوفر نظام نور المركزي إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني، حيث يتمكن مديرو المدارس وموظفي إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التربية والتعليم وأولياء الأمور من تسجيل الطلاب بكل يسر وسهولة من خلال نظام آلي متكامل.

وتتحكم المعلومات وٕإعدادات التسجيل التي يقوم مدير الاختبارات والقبول والمسؤولون المخولون بتعريفها بعملية القبول، ليقوم أولياء الأمور ومديرو المدارس وغيرهم بتقديم وإرسال طلبات تسجيل الطلاب الإلكترونية إلى المدارس الابتدائية المختلفة التي يتم تفعيل التسجيل فيها، سواء المطبقة للنظام العام أو تحفيظ القرآن الكريم، ليقوم بعد ذلك مديرو هذه المدارس بعرض الطلبات وقبولها أو رفضها.

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