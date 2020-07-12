تركي آل الشيخ يعلن عودة نشاط المراكز الترفيهية في السعودية

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن معاودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة ترفيهنا آمن التي أطلقتها الهيئة اليوم عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوّارها.

وتأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية، حيث جاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم، بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم، وتباعد الزوار، وترك مسافة آمنة بين الألعاب، بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.

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وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.

وأتاحت الهيئة الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية عبر زيارة موقعها عبر الرابط التالي: هنا.

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