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خروج مسنة تجاوزت الـ100 عام بعد تعافيها من كورونا في الشمالية

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2020-07-12

خروج مسنة تجاوزت الـ100 عام بعد تعافيها من كورونا في الشمالية

التقت في وقت سابق بأمير المنطقة عبر الاتصال المرئي

متابعات الخليج 365 - الشمالية

خرجت سيدة مسنة تجاوزت الـ100 عام من الحجر الصحي، بعد أن تعافت من .

وقالت صحة الشمالية في تغريدة لها عبر تويتر: إن السيدة المسنة تتمتع بصحة جيدة وخرجت من برج الشمال الطبي بعرعر، موضحةً أن المسنة التقت في وقت سابق بالأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي.

وتمنت صحة الشمالية للسيدة الصحة والعافية.

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والتقى الأمير فيصل بن خالد عبر الاتصال المرئي بالسيدة المسنة ورجل وطفلة من المتعافين من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بالمنطقة.

وهنأ أمير الشمالية الجميع بتعافيهم وخروجهم من المستشفى، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين وسلامة المخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في العزل الصحي.

وشدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على ضرورة الاستفادة من تجارب الإصابة بعدوى فيروس كورونا ونقلها للآخرين لتجنب تلك الأسباب وقائيًّا، مشيدًا بالتجهيزات والإجراءات العلاجية والرعاية الصحية التي تقدمها صحة الشمالية في إطار جهود وزارة الصحة وما وفرتها من إمكانات وبرتوكولات علاجية.

ونوه بالجهود والإجراءات والقرارات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير لمواجهة وباء كورونا وما خصصته من موازنات لتعزيز الاستعدادات الصحية الوقائية والعلاجية وللتصدي للآثار وصولًا لمرحلة رفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها.



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