أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 12 يوليو 2020

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المبكرة، بالتوازي مع تذبذبات أسعار المعدن الثمين عالميا.

وسجل سعر الجرام عيار (24) نحو 217.42 ريال (57.98 دولار )، فيما بلغ سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية نحو 190.25 ريال (50.73 دولار ) بالمقارنة مع نحو 189.93 ريال (50.63 دولار ) أمس.

ووصل سعر الجرام عيار (18) إلى مستوى 163.07 ريال (43.48 دولار) بالمقارنة مع نحو 162.79 ريال (43.40 دولار) أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب 6 آلاف و766 ريالا (1804 دولار)، في حين سجل الجنيه الذهب 1521.97 ريال (405.86 دولار).

أسعار الذهب عالميا

رغم تراجع الذهب يوم الجمعة، إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار، ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار، لكنه يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.

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وتوقع جولدمان ساكس في تقرير حديث أن يستفيد الذهب إذا تعافت الصين، أكبر مشتر للمعدن النفيس بقطاع التجزئة في العالم، بوتيرة أقوى كثيرا من موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19 مقارنة مع الولايات المتحدة، وأكدت السعر المستهدف للذهب البالغ ألفي دولار للأوقية (الأونصة).

وأوصى البنك بالإبقاء على مراكز دائنة في معادن النحاس والفضة والصلب والذهب وهي "أقل انكشافا على مناطق حالات التفشي الجديدة، آسيا وأوروبا مقابل الأمريكتين، وأقل انكشافا في حالة التفشي".

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين، بحسب ما أظهر إحصاء لرويترز، فيما أعلنت البلاد عن ما يزيد عن 60 ألفا و500 حالة جديدة وهو رقم قياسي ليوم واحد.

ودفعت زيادة الشراء في الملاذات الآمنة الأسعار الفورية للذهب للارتفاع 18% منذ بداية العام الجاري، وتجاوز الذهب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية هذا الأسبوع وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع البنك أن تبلغ الأسعار في المتوسط 1740 دولارا في 2020 و1988 دولارا للأوقية في العام القادم، مضيفا أن ارتفاع التضخم وضعف الدولار من بين العوامل الرئيسية التي تدعم الأسعار.