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تعليم مكة المكرمة يبدأ استقبال طلبات الترشيح للعمل في المدارس الليلية

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2020-07-12

تعليم مكة المكرمة يبدأ استقبال طلبات الترشيح للعمل في المدارس الليلية

يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 02/ 12/ 1441هـ

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبر الرابط هنا في استقبال طلبات الترشيح للعمل في المدارس الليلية للبنين والبنات ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 02/ 12/ 1441هـ .

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وحددت الإدارة الشروط الواجب توفرها للمتقدمين والمتمثلة في أن يكون المتقدم ممن يمارس العمل المرشح له وأن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي لآخر سنتين من العام الحالي عن جيد جدا وأن لا تقل خدمته بالتعليم عن ثلاث سنوات وكذلك أن لا يكون قد مضى على الدورة التدريبية أكثر من ثلاث سنوات دراسية وأن لا تقل مدة الدورة التدريبية عن ثلاثة أيام فعليه أو ( 12 ) ساعة إلى جانب المحافظة على الدوام الرسمي وتوزيع المنهج وتنفيذه والتحضير اليومي للدروس في دفتر خاص بالعمل الليلي علاوة على تدريس النصاب المقرر وعدم الانسحاب بعد صدور الترشيح للعمل الليلي إلا بنهاية العام الدراسي وتطبيق جميع التعليمات المنظمة لهذا العمل وأيضا الالتحاق بالدورة التدريبية لمدارس التعليم المستمر واستخدام أساليب التدريس ووسائل التعليم المناسبة لخصائص التعليم المستمر.

وأكدت الإدارة على ضرورة أن تكون المستندات المرفقة أثناء التقديم مختومة من قبل قائد المدرسة .



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