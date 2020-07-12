أمير ⁧تبوك⁩: ولي العهد⁩ وجه بأن تكون تعويضات نيوم⁩ شاملة ولا يُستثنى أحد

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - تبوك

أكد أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بأن تكون تعويضات نيوم شاملة حتى للممتلكات التي لا يوجد لها صكوك وأوراق رسمية.

Advertisements

جاء ذلك خلال تسليم أمير تبوك بديوان الإمارة، اليوم الأحد، دفعة جديدة من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

وثمّن أمير تبوك، توجيهات ولي العهد السابقة بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض، سواء في محافظة ضباء أو مدينة تبوك، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية لهم.

كما نوه بما أمر به ولي العهد في بداية الأمر، بأن التعويضات ستكون شاملة حتى للممتلكات التي لا يوجد لها صكوك وأوراق رسمية، ولن يُستثنى أحد، مشيرًا إلى أن المشروعات التي سوف تنفذ والجاري تنفيذها سوف تعود بالنفع لأسرهم ولأبنائهم وبناتهم والمنطقة من خلال فرص الابتعاث للبنين والبنات، وإعطائهم الأولوية في التوظيف وهي نعمة كبرى نحمد الله عليه.

المزيد

جديد الأخبار