أمير تبوك يكرم عددًا من أفراد حرس الحدود بالمنطقة

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، عددًا من أفراد حرس الحدود بالمنطقة، وقدم سموه لهم مكآفات مالية تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة في مجال عملهم؛ وذلك بحضور قائد حرس الحدود في المنطقة اللواء بحري عطية بن أحمد الزهراني.

دعم القيادة اللامحدود

وقدم شكره للجميع على ما يقومون به من تفانٍ وإخلاص في عملهم معربًا عن عظيم فخر واعتزاز الجميع بجهود رجال حرس الحدود في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، منوهًا سموه بالدعم اللامحدود لقطاعات حرس الحدود بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعه سمو وزير الداخلية.

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نجاحات وتميز في كافة القطاعات

من جانبه أعرب قائد حرس الحدود في المنطقة اللواء بحري عطية بن أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة، وتقديره الدائم لرجال حرس الحدود بالمنطقة مؤكدًا بأن ما يحققه رجال حرس الحدود من نجاحات وتميز يدفعهم لمواصلة العطاء بكل أمانة وإخلاص خدمة للدين ثم المليك والوطن.

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