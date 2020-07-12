الفواكه أرجوانية اللون تقي من السرطان وأزمات القلب

2020-07-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يحرص كثير من الأفراد على تناول الفواكه دون التركيز على اللون الذي قد يؤدي دورًا مفيدًا في حماية الصحة من أمراض خطيرة، أو قاتلة في بعض الأحيان.

وبحسب ما نقل موقع “بولد سكاي” فإن الفواكه والخضراوات أرجوانية اللون تضم مكونات مضادة للأكسدة تسمى “أنتوسيانينس”، هي التي تتحكم بشكل كبير في اكتساب الثمرة للونها.

وتوصي الجمعية الأميركية للسرطان باستهلاك الثمار ذات اللون الأرجواني، وتوضح أنها تحمي الجسم من ذرات ضارة تعرف بـ”الشوارد الحرة”، كما أنها تقي من السرطان وأزمات القلب.

الفواكه تحارب الأمراض

وأوضحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة تسنيم سليمان لـ” متابعات الخليج 365“، أن جميع الفواكه الأرجوانية اللون تلعب في أجسادنا دورًا مهمًا إذ تقي من الأمراض وتزود الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية وكلها تساعد الجهاز الهضمي على آلية عمله بشكل فعّال، فتناول الفواكه مفيد للعظام والأسنان والدم والخلايا والأنسجة لاحتوائه على الحديد والكالسيوم ونسبة بسيطة من فيتامين “د”، كما ترفع مستوى الخصوبة وتحافظ على الاتزان العصبي والعضلي لغناه بفيتامين “هـ”، كما تساعد على ثبات تركيب الدم ومقاومة الجسم لنزلات البرد لاحتوائه على فيتامين “ج”، يحتوي على بعض الأحماض العضوية التي تستخدم في معادلة الأحماض الضارة الناجمة عن هضم بعض الأطعمة في الجسم (مثل: اللحوم، والبيض، والأطعمة الدهنية).

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فوائد الفواكه للجسم

وأشارت إلى أن الفواكه تعمل على تجديد الخلايا وبنائها، وإزالة الارتشاح الناتج عن أمراض الكلى، والكبد، والقلب، ورفع مناعة الجسم لاحتوائه على نسبة مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة، والمحافظة على البشرة لاحتوائه على فيتامين “هـ”، كما تحقق التوازن المائي بالجسم لاحتواء الفواكه على عنصري “البوتاسيوم” و”الصوديوم”.

ونصحت الدكتورة تسنيم بضرورة تناول الفواكه قبل الأكل لسهولة هضمها أو بعد الأكل بساعات وذلك أفضل صحيًا.

خيارات الفواكه الأرجوانية

وتضم الفواكه الأرجوانية خيارات عدة بمذاق لذيذ، مثل العنب والتين والبرقوق وتوت العليق والتوت البري وثمار البيلسان، وما يعرفُ بـ”فاكهة الحب” وفاكهة “تشوكيبري” الشبيهة بالتفاحة الصغيرة.

كما تضم القائمة “الصحية” خضراوات أرجوانية عدة، مثل الجزر والكرنب والسبانخ والبطاطس الحلوة والزيتون والبصل والخرشوف والقرنبيط والفجل.

مضادات أكسدة شهيرة

ويقول خبراء الصحة إن مضادات الأكسدة الشهيرة في هذه الخضراوات والفواكه تتفاعل مع “الشوارد الحرة”، فتؤدي هذه العملية إلى حماية جزيئات مهمة جدًا في جسم الإنسان.

وتعمل الثمار الأرجوانية على خفض الالتهاب في جسم الإنسان وحماية خلاياه ووقاية البشرة مما يلحق بها من أضرار من جراء التعرض لأشعة الشمس الضارة.

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