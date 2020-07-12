نساء قرية هندية لا يلدن إلا التوائم

2020-07-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

لايزال العلماء والأطباء يبحثون عن سبب ارتفاع معدلات التوائم في قرية كودينهي بولاية كيرالا الجنوبية الهندية التي يمثل المسلمون غالبيتها العظمى إذ يوجد هناك ٢٠٠٠ أسرة لديها أكثر من ٦٠٠ زوج من التوائم.

وطوال السنوات الماضية لم يتمكن الأطباء من تحديد السبب رغم كل الجهود العلمية التي بذلت، وما زاد دهشة الأطباء أكثر هو أن هذه التوائم كانت بحمل طبيعي وليس لحالات تشكو من العقم.

قصة علمية نادرة

ويرى استشاري النساء والولادة الدكتور عبدالرحمن فياض، أن قصة هذه القرية غريبة، إذ إن جميع الدراسات التي أجريت لم تكشف أي أسباب واضحة لحدوث حمل التوائم رغم سلامة النساء من العقم، وبذلك تعتبر هذه القرية قصة علمية نادرة في العالم.

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إن حمل التوائم هو حمل أكثر من جنين في وقت واحد، ومعدل حدوثها حالة واحدة لكل 90 حالة حمل فردى، خاصة بعد انتشار استعمال الأدوية المحفزة للحمل والتبويض إذ ارتفعت نسبة حدوث حمل التوائم الثنائي، بل والثلاثي أيضًا عن المعدل الطبيعي له، مبينًا أن الحمل يحدث أولًا: عن طريق بويضة واحدة يتم إخصابها بحيوان منوى واحد، ولكن هذه البويضة تنقسم إلى عدة أجنة، وهذا النوع يعطى توائم متشابهة، ثانيًا أنه توجد أكثر من بويضة “2 أو 3” ويتم إخصاب كل واحدة منهن بحيوان منوى لكل بويضة، وهذا يعطى التوائم الغير متشابهة، الثالث أن تحدث الآليتين السابقتين معًا، ويعطى توائم متشابهة والآخر غير متشابه.

عوامل فرص التوائم

وأكد الدكتور فياض، أن هناك مجموعة من العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم وهي:

⁃ التاريخ العائلي والوراثة: إذ تزيد فرص إنجاب توأم للنساء اللاتي يمتلكن تاريخ عائلي لإنجاب التوائم.

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⁃ العِرق: إذ تشير الدراسات أن إنجاب التوائم يزيد بدرجة كبيرة عند الأفارقة والأوروبيون عن اللآسيويين واللاتينيين.

⁃ الوزن والطول إذ تزيد فرص الحمل في توأم في حالة زيادة الطول عن المتوسط أو زيادة الوزن بأكثر من 25 كيلوجرامًا عن المتوسط.

⁃ عمر الأم، قد تزداد فرصة إنجاب توأم عند التقدم في العمر، إذ تُنتج النساء فوق 35 عامًا الحمل كمية أكبر من الهرمون المنشط، مما يؤدي إلى إطلاق أكثر من بويضة واحدة من المبيض، ويزيد من احتمالات الحمل في توأم.

⁃ الحمل السابق بتوأم، فإذا كانت السيدة بالفعل أمًا لتوأم، فهناك فرصة لتكرار الأمر مرة أخرى، ونوه أن طرق علاج الخصوبة يكون بالأدوية أو بتقنيات المساعدة على الإنجاب مثل التلقيح الصناعي، والتي يتم من خلالها نقل أجنة متعددة إلى الرحم مما يؤدي للحمل بتوأم.

توائم قرية كودينهي

اكتسبت قرية كودينهي شهرتها بسبب أن النساء فيها لا يلدن إلا التوائم، وتتميز بوجود أكبر عدد من التوائم في العالم، إذ يمثل التوائم هنا 42 توأمًا من كل ألف ولادة، أي ما يقرب من ستة أضعاف المتوسط العالمي البالغ نحو ستة لكل ألف مولود.

بداية الأعجوبة الطبية

بدأت الأعجوبة الطبية قبل ما يقرب من 60 إلى 70 سنة، ولايزال أقدم زوج من التوائم هناك، وهما كونهي باثهوتي و باثهوتي، على قيد الحياة، ويعتقدان أن هذا الحدث فريد من نوعه للقرية، ويقولان: “هذه نعمة من الله، فنحن نشهد الآن ولادة توائم ثلاثية ورباعية أيضًا”.

التوائم الإناث أعلى

وعلى امتداد الطريق، كثيرًا ما تلتقي نسخ متطابقة من أطفال وشباب وكبار في السن في مختلف جنبات القرية من مدارس وأسواق ومتاجر ومكاتب، إذ تضم كل أسرة من أسر القرية تقريبًا توائم. علاوة على ذلك، فإن هناك قرابة 12 حالة لثلاثة توائم، بينما ينتمي غالبية التوائم بوجه عام إلى الإناث.

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